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روجينا وهيفاء وهبي يبدأن تصوير في “على الورق”

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روجينا وهيفاء وهبي يبدأن تصوير في “على الورق” روجينا وهيفاء وهبي يبدأن تصوير في “على الورق”

صورة أرشيفية

تقوم الفنانة روجينا حاليًا بتصوير مسلسل “على الورق ” مع هيفاء وهبي والمخرج محمد سامي  .

وتقول روجينا عن تعاونها مع هيفاء وهبى إنها سعيدة من التعاون معها إنها فى غاية الذكاء، وهذا يجعلها تعرف منذ اللحظات الأولى من يحبها ومن لا يحبها أو يتعامل معها بشكل غير مناسب، لهذا تجدها تتعامل مع كل شخص بالشكل الذي تجده مناسباً مع شخصيته.

وتقول روجينا : يعتبر هذا ثالث تعاون بيني وبين المخرج  محمد سامى بعد سبق الأصرار وحكاية حياة  فهو مخرج عبقري ولا أستطيع أن أمنحه أي وصف أقل من ذلك، فهو ليس عادياً بالمرة ويكفي أن يقدمنى في مسلسل يقوم بإخراجه للمرة الثالثة على التوالي، وفي كل مرة يكون شكلي مختلفاً وظهوري مفاجئاً للجمهور، فهو استطاع أن يقدم جانباً مختلفاً وشخصية جديدة لدى كل ممثل يتعاون معه، وهذا ليس شيئاً سهلاً، وبعيداً عن الاستسهال الذي يتبعه الكثير من المخرجين الآخرين.

المسلسل بطولة هيفاء وهبى ،ماجد المصرى ،روجينا ،أحمد زاهر ،أشرف زكى ،حسين الإمام ،أمل رزق، إخراج محمد سامى، تأليف محمد أمين راضى كما يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين اللبنانيين.

ويتم تصوير المسلسل بالكامل فى لبنان ومن المقررعرضه فى رمضان المقبل  .

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