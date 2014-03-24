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ضبط 4 أشخاص مطلوبين علي ذمة قضايا شروع في قتل وسرقة بسوهاج‎

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ضبط 4 أشخاص مطلوبين علي ذمة قضايا شروع في قتل وسرقة بسوهاج‎ ضبط 4 أشخاص مطلوبين علي ذمة قضايا شروع في قتل وسرقة بسوهاج‎

قامت أجهزة الأمن بسوهاج،  بضبط 4 أشخاص مطلوبين علي ذمة قضايا شروع في قتل وسرقة بمركزي طما والعسيرات .

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركزي شرطة طما والعسيرات يفيد بضبط 4 أشخاص مطلوبين علي ذمة قضايا ،حيث ألقت وحدة مباحث مركز طما القبض على كلاً من أحمد علي شرموخ ،28 سنة تباع ، البدري عباس عبد الحافظ، 31 سنة سائق – ويقيمان بمدينة طما والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فـي القضية رقم 1189 إداري مركز طما لسنة 2014 [ سرقة حديد ] .

كما قامت وحدة مباحث مركز العسيرات  بضبط كلاً من غندي عبد الودود محمد، 44 سنة عامل ، أحمد محمد أحمد 40 سنة مدرس – ويقيمان بناحية الرشايده – دائرة مركز العسيرات والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فـي القضية رقم 975 إداري مركز العسيرات لسنة 2014 [ شروع فـي قتل ] .
> وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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