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أمن الغربية يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمركز طنطا

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أمن الغربية يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمركز طنطا أمن الغربية يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمركز طنطا

أرشيفية

تمكنت المباحث الجنائية بمركز طنطا في محافظة الغربية من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص يديرها عاطل داخل منزله، وعثر بالورشة على مواسير خرطوش مختلفة الأحجام و20 قطعة يد حديد لتصنيع السلاح وطلقات متنوعة الأعيرة ومعدات وأدوات التصنيع.

كانت معلومات قد توفرت للمقدم سامي الرويني رئيس مباحث مركز طنطا بقيام المتهم أمير معاوية حسين المحلاوي -32 سنة- عاطل مقيم قرية خرسيت مركز طنطا بإدارة منزله لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

بعرض المعلومات على اللواء علاء السباعي مدير المباحث الجنائية قرر سرعة استهداف منزل المتهم وضبطه وبتقنين الإجراءات تم استهداف مسكن المذكور وتبين عدم تواجده وعثر بالورشة على «8 مواسير خرطوش مختلفة الأحجام، 20 قطعة يد حديد لتصنيع السلاح، 4 مناجل، 10 بونطات لحام، 5 مبرد حديدي، 5 قطع لقياس قطر الماسورة، 4 طلقات خرطوش وآلي،5 فوارغ طلقات، مسمار حلزوني كبير، كماشة، مقاس مدرج، فرشة نظافة» وتم التحفظ على المضبوطات.

تحرر محضر رقم 12188 جنايات مركز طنطا ، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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