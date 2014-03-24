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تحديد مواعيد امتحانات النقل بجميع المراحل التعليمية بالوادي الجديد‎

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تحديد مواعيد امتحانات النقل بجميع المراحل التعليمية بالوادي الجديد‎ تحديد مواعيد امتحانات النقل بجميع المراحل التعليمية بالوادي الجديد‎

محافظة الوادى الجديد

صرح صلاح محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد مديرية التربية والتعليم بأن اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد وافق على تحديد مواعيد امتحانات النقل بجميع المراحل التعليمية  للعام الدراسى 2013 2014/   وقال انه تم تحديد امتحانات النقل الابتدائى والاعدادى تبدا يوم الاثنين الموافق 28/4/ 2014 وتنتهى يوم الاثنين 5\5\2014 م وامتحانات الصف السادس الابتدائى العام والتجريبى والفصل الواحد والصف الثالث الاعدادى العام والتجريبى والصف الاول والثانى الاعدادى والمهنى تبدا يوم الاربعاء 7\5\2014 وتنتهى يوم الثلاثاء 13 \5\2014 .

وامتحانات الصف الثالث الاعدادى المهنى تبدا يوم28\4\2014 وتنتهى يوالاثنين 5\5\2014، وامتحانات الصف الثامن للصم والثالث الاعدادى للصم تبدا يوم الاربعاء 7\5\2014 وتنتهى13 \5\2014، وامتحانات النقل للثانوى العام والفنى بأنواعة تبدا يوم الاثنين 28\4\ تنتهى 13\5\2014.

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