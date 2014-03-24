الزراعة تبدأ تنفيذ 1200 حقل ارشادى للنهوض بمحصول الأرز

كلف الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الارشاد الزراعي بتنفيذ 1200 حقل ارشادى موازى فى جميع قرى مصر التى تقوم بزراعة الأرز، لنشر حزم التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول، مما يساهم فى زيادة الانتاج الزراعى من وحدة الأرض وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه لهذا المحصول الاستراتيجى الهام.

> وقال ابوحديد أن ذلك ياتى ضمن خطة الوزارة لزيادة الانتاج الزراعى للمحاصيل الاستراتيجية، ورسم سياسة ارشادية زراعية تقوم بتطوير الإرشاد الزراعى وإعداد الخطط ومتابعة تنفيذها والتنسيق مع قطاعات الزراعة المختلفة.

> وأضاف وزير الزراعة أن الحقول الإرشادية سيتم انشائها بالقرى الريفية بمحافظات مصر التي تقوم بزراعة الأرز وهي محافظة البحيرة بواقع 185 حقل، والغربية بواقع 85 حقل، وكفر الشيخ بواقع 305 حقل، الدقهلية بواقع 305 حقل، دمياط بواقع 65 حقل، ومحافظة الشرقية بواقع 185 حقل ارشادى، الاسماعيلية بواقع 45 حقل، و 25 حقل ارشادى بور سعيد.

> كما كلف الوزير قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ممثلا في الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالتنسيق والتعاون من خلال الجمعية التعاونية الزراعية المحلية ومع المرشد الزراعى باختيار الحقل الارشادى لمحصول الأرز على ألا يقل عن فدان.

> وأكدوقال أبوحديد على ضرورة تزويد المزارعين بحزم التوصيات الفنية الارشادية لمحصول الأرز من تجهيز التربة حتى الحصاد، وعمل الندوات والزيارات الميدانية للحقول وأيام الحقل، وكل ما من شأنه زيادة انتاج الحقول الإرشادية،بالاضافة الى المرور والمتابعة الميدانية عن طريق لجان يتم تشكيلها من كافة الادارات المعنية بالمحافظات ورفع تقارير المرور الميدانية لتسهيل العقبات وحل كافة المشكلات.

> وأوضح وزيرالزراعة أن سيتم توفير التقاوى الجيدة لكافة الحقول الارشادية التى تم اختيارها، والمرور عليها لمتابعة حالة الري والصرف وحل كافة المشاكل بالقرى التي تم اختيار حقول إرشادية بها، وسيتم تنفيذ كافة أعمال المكافحة والوقاية اللازمة للحقول.