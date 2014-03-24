أحمد حلمي يعلن مشاركة الطفلة “نور عثمان” بفيلم “صُنع فى الصين”

كشف الفنان أحمد حلمي عن مشاركة الطفلة نور – إحدى المشاركات فى مسابقة ”Arabs Got Talent” – بفيلمه الجديد “صُنع في الصين” ، وكان حلمي قد وعد الطفلة بأنها سوف تكون معه فى أول عمل سينمائى له .

وقال حلمي إنه تم الاتصال بها وقدمها للمخرج عمرو سلامة الذى أكتشف فيها موهبة التمثيل أقوى من الغناء مما جعل فريق العمل متحمس لها .

فيلم صنع فى الصين تدور أحداثه حول شاب يرى انه كل شى فى بلده مصنوع من الصين مما يدفعه للسفر إلى هناك وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى .

الفيلم بطولة ياسمين رئيس ،دلال عبدالعزيز ،عبدالله مشرف ،الطفلة نور، تأليف مصطفى حلمي إخراج عمرو سلامة