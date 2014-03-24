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أحمد حلمي يعلن مشاركة الطفلة “نور عثمان” بفيلم “صُنع فى الصين”

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أحمد حلمي يعلن مشاركة الطفلة “نور عثمان” بفيلم “صُنع فى الصين” أحمد حلمي يعلن مشاركة الطفلة “نور عثمان” بفيلم “صُنع فى الصين”

صورة أرشيفية

كشف الفنان أحمد  حلمي  عن مشاركة الطفلة نور – إحدى المشاركات فى مسابقة  ”Arabs Got Talent” –  بفيلمه الجديد “صُنع في الصين” ، وكان حلمي قد وعد الطفلة  بأنها سوف تكون معه فى أول عمل سينمائى له  .

وقال حلمي  إنه تم الاتصال بها وقدمها  للمخرج عمرو سلامة الذى أكتشف فيها موهبة التمثيل أقوى من الغناء مما جعل فريق العمل متحمس لها .

فيلم صنع فى الصين تدور أحداثه حول شاب يرى انه كل شى فى بلده مصنوع من الصين مما يدفعه للسفر إلى هناك وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى .

الفيلم بطولة ياسمين رئيس ،دلال عبدالعزيز ،عبدالله مشرف ،الطفلة نور، تأليف مصطفى حلمي إخراج عمرو سلامة

 

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