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إبطال مفعول 8 عبوات ناسفة في الفيوم

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إبطال مفعول 8 عبوات ناسفة في الفيوم إبطال مفعول 8 عبوات ناسفة في الفيوم

أرشيفية

نجح خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية بالفيوم في إبطال مفعول 8 عبوات ناسفة بدائية الصنع ألقاها المشاركون في مسيرة الإخوان بمنطقة الفدان بحي الفوال أثناء قيام القوات بفض المسيرة التى قاموا بها مساء الاحد .

كانت عملية فض المسيرة قد شهدت كر وفر بمناطق السهراية وحي منشأة لطف الله وشارع السد العالي ومنطقة الفدان بحي الفوال .

عثرت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بمنطقة الفدان علي 8 عبوات ناسفة بدائية الصنع عبارة عن قطع من المواسير مملوءة بالبارود والمسامير والأستون وكسر الزجاج ومطببة من الجانبين ، كما تم العثور علي كيس يحوي كميات من هذه المواد تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

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