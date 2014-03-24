«أبو الغيط»: مبارك «وطني أصيل» ومرسي «فكره منغلق»

قال أحمد ابو الغيط، وزير الخارجية الأسبق، في رسالة وجهها لحسني مبارك، من خلال حوار له ببرنامج «حوار مع كبار»، على قناة «المحور» الفضائية، إنه يتمنى له الشفاء والصحة، وإنه كان يتمنى لو أن «سيادة الرئيس قد عين نائبًا له يتميز بالشباب والحيوية قبل 5 أعوام من الآن»، قائلًا: « مبارك مصري وطني أصيل سعى بقدر إمكانه لخدمه بلده».

وردًا على طلب توجيه رسالة لمحمد مرسي من خلال البرنامج، قال «أبو الغيط»: «صعب أن أوجه لمرسي رسالة، لإن فكره منغلق على نفسه ولن ينفتح لأي رسالة قادمة من شخص ليبرالي».

وعلق «أبو الغيط» إنه لا يقبل المزج بين الدين والدولة.