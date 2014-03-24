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غدًا.. جولة لوزيرة البيئة بمحميات شرم الشيخ لمتابعة ملف النظافة

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غدًا.. جولة لوزيرة البيئة بمحميات شرم الشيخ لمتابعة ملف النظافة غدًا.. جولة لوزيرة البيئة بمحميات شرم الشيخ لمتابعة ملف النظافة

تتوجه وزيرة البيئة الدكتورة ليلى إسكندر إلى محافظة جنوب سيناء، غدا الثلاثاء، لتفقد محميات شرم الشيخ، ومتابعة منظومة النظافة بالمحافظة، ولقاء الصيادين بشرم الشيخ، لمناقشة مشكلة الصيد فى الموسم.

الجدير بالذكر أن زيارة الوزيرة لجنوب سيناء تأتى لمناقشة الملفات البيئية بالمحافظة مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بجنوب سيناء وإعادة تشغيله، كما سيرافقها خلال الجولة الدكتور عمرو السماك رئيس الجهاز، والدكتور محمد طلعت رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، والمهندس يحيى عبد الله رئيس الإدارة المركزية للمخلفات الصلبة.

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