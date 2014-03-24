"المصرية للمطارات": نتبنى سياسة حرية تداول المعلومات وكشف الحقائق

أكد عماد إمام المستشار الإعلامى للشركة المصرية للمطارات، أن سياسة الشركة تستند إلى حرية تداول المعلومات وتوضيح الحقائق وعدم حجب المعلومة مهما بلغت خطورتها أو حساسيتها، حرصا منها على مشاركة الرأى العام فى صنع القرار.

وأضاف "إمام" فى بيان خاص بالشركة، أن اللواء جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات يبدى كامل استعداده لتوضيح أية معلومة، مطالبا وسائل الإعلام بتوخى المصداقية فى نشر الأخبار الخاصة بالمطارات المصرية وحركة الطيران بشكل عام، خاصة بعدما انتشرت خلال الفترة الماضية بعض الأخبار غير الدقيقة عن بعض المطارات المصرية.