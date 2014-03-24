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نموذج "سينكرو" بسياسة واقتصاد يتبنى حملة للتوعية بقضايا الأطفال

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ينظم نموذج محاكاة المرصد القومى لحقوق الطفل، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تحت إشراف الدكتورة هبة رءوف، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، حملة "عشانهم"؛ لتوعية طلاب الجامعة بعدد من القضايا هى "أطفال الشوارع، والأطفال متحدو الإعاقة، والتعليم"، وتستمر الحملة لمدة ثلاث أسابيع، يناقش كل أسبوع قضية من القضايا الثلاثة.

وناقش الأسبوع الأول بالحملة، التوعية بمشكلة أطفال الشوارع من خلال مشروع "تنوير"، أما الأسبوع الثانى، فناقش التوعية بمشكلة الأطفال متحدى الإعاقة، والأسبوع الثالث تطرق للتوعية بمشكلة التعليم من خلال مشروع "كوب"، حيث تقام الحملة تحت رعاية "منظمة اليونيسف، والمجلس العربى لحقوق الطفل، وجامعة الدول العربية، وجمعية المحافظة على الأطفال فى السويد".

وأكد أحمد شريف، أحد أعضاء فريق العلاقات العامة بنموذج "سنكرو"، أنه بعد الانتهاء من هذه الحملة سيعقد سيمنار فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يوم 1 أبريل المقبل بحضور عدد من ممثلى اليونيسف والشخصيات العامة لمناقشة القضايا التى تبناها النموذج فى حملة التوعية، على أن يكون فى يوم 12 أبريل المقبل، مهرجانًا للأطفال فى أحد الحدائق بحضور عدد كبير من أطفال من الجمعيات المتعاقد معها بحضور العديد من الفرق الموسيقية.

ونموذج "سينكرو" هو نشاط طلابى، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مكون من طلاب الجامعات المختلفة بالقاهرة، سواء حكومية أو غير حكومية، يصب اهتمامه وعمله على الأطفال، ويهدف هذا العام إلى تطوير الكثير والاستفادة من كل الخبرات وزيادة العمل، بحيث يتم التقدم عن السنوات الماضية.

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