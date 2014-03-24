غدا.. طب بيطرى "القاهرة" تنظم المؤتمر العلمى الأول لقسم أمراض الدواجن

تعقد كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، المؤتمر العلمى الأول لقسم أمراض الدواجن تحت عنوان "التخصص العلمى والصناعة.. تكامل مستحق.. لربط التعليم والبحث العلمى بالإنتاج"، غدًا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

ويهدف المؤتمر إلى بناء جسور وتوثيق الصلات بين التخصص العلمى والصناعة، للوصول إلى تكامل ملموس من خلال التعاون فى مجالات البحوث التطبيقية التى تسهم فى حل مشاكل الصناعة.

ويتضمن المؤتمر بحث سبل التعاون لتوقيع بروتوكولات فى مجال التدريب للطلاب، من أجل اكتساب المهارات الحقلية والتشخيصية لتحقيق الملائمة المهنية بما يوفر الوقت والمال والجهد لرواد الصناعة، وكذلك تبادل الآراء والخبرات لتطوير المناهج التدريسية بما يحقق متطلبات سوق العمل للخريج.

وينظم المؤتمر كذلك ملتقى توظيف لحديثى التخرج وطلاب المستوى الخامس، وهناك العديد من الشركات الراعية للمؤتمر مثل اتحاد منتجى الدواجن، ومجموعة شركات أبو النجا، وشركة بروموفيت تريد إيجيبت، ودلتا فيت سنتر، وفارمافيت، والعفت جروب.