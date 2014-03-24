عريضة انضمام ولاية ألاسكا الامريكية إلى روسيا تحقق 7.5 آلاف صوت على موقع البيت الابيض

حصلت عريضة انضمام ألاسكا إلى روسيا التي نشرت على الموقع الالكتروني للبيت الأبيض على 7500 توقيع خلال يومين. ولابد من الحصول على 92500 توقيع حتى 20 ابريل لتقدم السلطات الأمريكية جواباً رسمياً على العريضة.

وجاء في العريضة “صوتوا لانفصال ألاسكا عن الولايات المتحدة وضمها إلى روسيا”، حسبما ذكر موقع صوت روسيا “.

وأفادت أن مجموعة من سكان سيبيريا الروسية عبرت مضيق بيرينغ قديماً وأقامت على ساحل القطب الشمالي وجزر ألوشيان.

وذكرت في العريضة المعلومات الموسوعية التي تنص على أن أول أوروبيين زاروا ألاسكا يوم 21 اغسطس من عام 1732 كانوا من أعضاء فريق بوت “سانت جبرائيل” بملاحة جفوزديوف وفيودوروف خلال حملية شيستاكوف وبافلوتسكي في الفترة ما بين 1729-1735.

وتم توقيع العريضة على الموقع الالكتروني بالحرفين “SV “. وذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية أن الناشط سيرغي نيكولاييف قام بنشرها.

وكانت في نوفمبر من عام 2012 قد ظهرت عريضة على الموقع الالكتروني للولايات المتحدة حول انفصال ولاية تكساس وحصلت على 125 ألف توقيع.

وكان رد السلطات الأمريكية مختصر مفاده أن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة لم يفترضوا حق الانسحاب من الولايات المتحدة”.