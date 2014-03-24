والدة الطفلة زينة: 65 حالة اغتصاب للأحداث والحكومة لا تتحرك

قالت شيماء غزال، والدة الطفلة زينة ضحية الاغتصاب والقتل ببورسعيد، إنه على الرغم من اللقاءات التى تمت بينها وبين مسئولين فى دوائر صنع القرار، الذين استقبلوها بشكل لائق، وسمعوا لشكواها ومطالبها هى والأسر التى تعرض أبناؤها إلى حوادث اغتصاب وقتل والمتمثلة فى تعديل قانون سن الرشد وتغليظ العقوبة على القاتل الذى لم يبلغ الــ18 عاما، إلا أنه لم يتغير شىء حتى الآن، على الرغم من الحوادث الكثيرة والمتكررة من هذا النوع والبالغ عددها 65 حالة على حد قولها.

وأضافت "غزال" خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم 2، أن منظمات حقوق الإنسان لا تدافع عن حقوق الضحايا فى هذه الجرائم بل تدافع عن حقوق الجناة، مشيرة إلى أن الدول الخارجية تهتم بحقوق الحيوان، ونحن فى مصر لا نلقى بالا للجرائم التى تتم ضد للإنسان.

وتابعت "غزال" قائلة" إن تهاون المسئولين تجاه قضايا الاغتصاب والقتل للأطفال جعل منها مسلسل يحدث كل يوم".