المطار يستقبل 266 معتمرا فلسطينيا قادمين من جدة لدخول غزة عبر رفح

يستقبل مطار القاهرة الدولى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، 266 معتمرا فلسطينيا قادمين من جدة عقب أداء مناسك العمرة، على أن يتم نقلهم بأتوبيسات لمعبر رفح البرى الذى أمرت السلطات المصرية بفتحه ثلاثة أيام أمام المعتمرين بشكل استثنائى.

جدير بالذكر أن سلطات المطار تنهى حاليا إجراءات سفر 390 معتمرا فلسطينيا إلى جدة لأداء مناسك العمرة، دخلوا البلاد عقب قرار فتح المعبر الذى أصدرته السلطات المصرية لإنهاء أزمة الفلسطينيين العالقين على المعبر، وتيسيرا لسفر المعتمرين إلى الأراضى المقدسة عبر معبر رفح البرى.