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خبيرة: أهالى منطقة بالمنيا يستخدمون "الديناميت" بحثا عن الآثار

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خبيرة: أهالى منطقة بالمنيا يستخدمون "الديناميت" بحثا عن الآثار خبيرة: أهالى منطقة بالمنيا يستخدمون "الديناميت" بحثا عن الآثار

قالت الدكتورة مونيكا حنا أستاذ الآثار والفائزة بجائزة محافظة الآثار من أجل الجميع، إن سبب حصولها على هذه الجائزة لأنها ساهمت فى كشف وفتح عمليات النهب المنظم للآثار، مشيرة إلى أن أهالى منطقة تسمى "أنصنة" بمركز ملاوى بمحافظة المنيا يقومون بأعمال الحفر لاستخراج والبحث عن الآثار اليونانية والقبطية التى توجد بهذه المنطقة بزخم باستخدام الحفار "البلد وزر".

وكشفت حنا خلال حوار تليفزيونى لبرنامج "العاشرة مساء" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على شاشة "دريم" الفضائية أمس الأحد، بالصور أن منطقة أنصنة بملاوى يغلب عليها الحفر الكثير من جانب الأهالى باستخدام الديناميت.

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