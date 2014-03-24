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بحث بعنوان "اتجاهات السلوك التصويتى للمرأة المصرية بعد 25 يناير"

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بحث بعنوان "اتجاهات السلوك التصويتى للمرأة المصرية بعد 25 يناير" بحث بعنوان "اتجاهات السلوك التصويتى للمرأة المصرية بعد 25 يناير"

تقوم الدكتورة هويدا عدلى، أستاذ العلوم الجنائية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بعمل بحث عن " اتجاهات ومحددات السلوك التصويتى للمرأة المصرية بعد 25 يناير".

وقالت هويدا عدلى إن الهدف من البحث هو رصد اتجاهات السلوك التصويتى والتغير الطارئ على الانتخابات فى كل الاستحقاقات منذ 19 مارس حتى الاستفتاء على الدستور الأخير، ودراسة السلوك التصويتى للمرأة المصرية سواء كان فى أى اتجاه.

وأضافت أن فكرة البحث جاءت من دور النساء فى الاستحقاقات السابقة من 19 مارس أول برلمان إخوانى وتحقيق مكتسبات لهن وتخوف الطبقة الوسطى منهن، ثم قلن لا للدستور الإخوانى ثم ازدياد نسبتهن فى دستور 2014.

وأشارت إلى أن البحث سيتضمن الانتخابات الرئاسية القادمة، وأنه سيكون ميدانيا عن طريق عينة مفردة من النساء يصل عددهن إلى 3000 امرأة ثم عمل استبيان ومعرفة اتجاهاتهن وأسبابها.

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