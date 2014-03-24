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الفقع ينعش سوق عرعر.. تجارة موسمية مربحة

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الفقع ينعش سوق عرعر.. تجارة موسمية مربحة الفقع ينعش سوق عرعر.. تجارة موسمية مربحة

    يشهد سوق عرعر للفقع بالقرب من سوق الأغنام اقبالاً متزايداً من التجار.. من داخل المملكة وخارجها لشراء هذه النبتة الربيعية الشعبية " الكمأ" مما زاد من انتعاش السوق اقتصادياً.

المواطن فارس مشعل، وهو تاجر فقع قال ل" الرياض": بأن سوق عرعر للفقع اشبه ما يكون بسوق بورصة، ليس له سعر ثابت، وأضاف بأن الأسعار متفاوتة حيث يشهد سعر ال 6 كيلو من الفقع ما بين 1000 إلى 1200 ريال، وسعر ال 10 كيلو يصل إلى 2500 ريال، كما أن الأسعار ترتفع وتهبط حسب الطلب والعرض بالسوق، وأكد المواطن فريح العنزي أن الطلب في تزايد على الفقع الشمالي، والكميات التي تسحب يومياً تتوجه إلى داخل المملكة وخارجها وذلك لتميز أنواعه وخاصة الزبيدي المرغوب لمذاقه الشهي وفوائده الصحية، وأشار المواطن زيدان العنزي أن موسم الفقع؛ موسم اقتصادي للشباب العاطل عن العمل مما عاد بالنفع للكثير منهم، وبين أن السوق يشهد حركة تجارية نشطة تقودها أعمار مختلفة من الشباب منتفعين من البيع أو الحراج على الكميات التي تنزل للسوق، وطالب عدد من المواطنين الجهات المعنية وأمانة الحدود الشمالية في انشاء سوق خاص للفقع والمأكولات الشعبية في عرع.

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