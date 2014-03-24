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«صحة تبوك» تنظم ندوة طب الحالات الحرجة

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    يفتتح وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحميضي صباح غد الثلاثاء ندوة علمية بعنوان (طب الحالات الحرجة) التي تنظمها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك بمركز الندوات والمؤتمرات بجوار مستشفى الملك خالد والتي يشارك فيها نخبة من الاستشاريين من مستشفيات المنطقة واستشاريين زائرين.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك محمد علي الطويلعي إن هذه الندوة جاءت بناءً على زيارة ميدانية لعدد من الاستشاريين الزائرين لأقسام الطوارئ في المستشفيات بالمنطقة, حيث رصدت بشكل مباشر احتياجات هذه الأقسام التي تتعامل مع حالات حرجة لإعطائها اهتماماً أكبر والاستعداد لها في أي لحظة مما يساهم في إنقاذ أرواح بشرية من مؤلمة خاصة حوادث الطرق التي تعتبر الشريان النازف بالدماء ويحتاج المصابون في مثل هذه الحوادث إلى تدخل طبي على مستوى عال مزود بالتجهيزات اللازمة لمواجهة الإصابات الخطيرة في الحوادث. وأكد الطويلعي أن رعاية وكيل الوزارة للخدمات العلاجية داعم لإنجاحها ومن ثم الاستفادة من توصياتها بما يخدم طب الطوارئ والحالات الحرجة.

بدوره, أفاد مساعد المدير العام للخدمات العلاجية جمال غبان رمضان انه تم توجيه الدعوات لحضور هذه الندوة إلى الأطباء وأعضاء الفريق الصحي بمستشفيات المنطقة الخاصة والحكومية.

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