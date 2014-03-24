الشؤون الاجتماعية ل «الرياض»: المساعدات المقطوعة مرهونة بقاعدة تنظيم الدخول.. وليست للجميع

رهنت وزارة الشؤون الاجتماعية منح المساعدات المقطوعة السنوية التي تصل إلى نحو 30 ألف ريال في السنة بقاعدة تنظيم الدخول الموجودة في نظام الوزارة، فيما شدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد الثبيتي ل"الرياض" على أن المساعدات ليست مفتوحة للجميع بل لها إجراءات دقيقة ومقننة، مؤكداً على ان المستهدفين منها هم المشمولون بالضمان الاجتماعي ومن ثم غيرهم من المحتاجين.

وقال الثبيتي أمس -بعد انتشار دعوات للاستفادة منها عبر "الواتساب"-: "المساعدات المقطوعة هي مربوطة بقاعدة تنظيم الدخول في الحاسب الآلي الخاص بالوزارة، وهي لها آليات محددة ومقننة عبر تدقيق مكتبي أولاً، وبعدها بحث ميداني للفرق المساندة،"، مضيفاً أنه من الممكن أن يحصل البعض ممن لديه أسرة من 15 فردا أو أكثر، على الحد الأعلى للمساعدة المقطوعة بقيمة 30 ألف ريال.

وأضاف: "أي متقدم عمره فوق 35 عاماً، ولديه تقرير طبي بأنه عاجز، وأن عدد أفراد أسرته أكثر من 15 شخصاً، ينظر إلى حالته، ويُبدأ في البحث الميداني للتأكد من حاله المادية، وإجراءات أخرى خلف لهذا الإجراء، حتى يحصل على المساعدة".

وقال: "ليس كل من راتبه اقل من ثمانية آلاف ريال سيحصل على المساعدة، فلا بد من مراجعة عدد أفراد الأسرة والعمر والعمل، وحيثيات كثيرة مرتبطة بالمستفيد، وأي متقدم يطبق عليه قاعدة تنظيم الدخول، فإن انطبق عليه الاشتراطات سيحصل عليها، وإلا فلا"، مضيفاً "وهناك بحث دقيق جداً قبل الحصول على المساعدة، فليست أي حالة ينظر لها، ولا بد من التأكد من مصداقيتها".

وأضاف "البرنامج هو مقصود به بالدرجة الأولى المشمولين في الضمان الاجتماعي، ومن ثم بالدرجة الثانية غير المشمولين بالضمان".

وشدد على أنه لا توجد أعداد كبيرة من المتقدمين المفرزين لهذا البرنامج، "لأنه يتقدم البعض فترفض أعداد كبيرة منهم، قد يصل إلى ثلاثة أرباع المتقدمين، لعدم استيفائهم بالشروط، مع ان التقديم متاح لكل مناطق المملكة، عبر 107 مكاتب للوزارة في المملكة".

وكانت قد ظهرت دعوات عبر وسائل التواصل الجديدة لاستفادة عموم المواطنين من المساعدات المقطوعة من دون شروط، ورد الثبيتي على هذا الأمر أن على الجمهور تحري المصداقية عبر المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشددا انه "ليست بالضرورة كل ما يكتب يصح".

وحددت الوزارة شروط الاستفادة من المساعدة ببلوغ المتقدم من الذكور عند طلب المساعدة 35 عاماً فأكثر، وألا يكون للمتقدم عمالة أو سجلات تجارية، ولا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي، وتصرف المساعدات المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل ثابت، فيما تصرف كل عامين لمن لديه دخل سواء كان معاشا أو تأمينا أو تقاعديا أو من هم على رأس العمل وفق الحد المانع الشهري.

وتبدأ صرف المساعدة المقطوعة للفرد من 10400 ريال، للفرد الواحد بحد راتب يصل إلى ثلاثة آلاف ريال، حتى تصل في أقصاها إلى حد راتب يصل إلى 8670 ريال، فان كان عدد أفراد أسرته 15 شخصا أو أكثر، ليحصل على 30 ألف ريال.

ومنحت وزارة الشؤون الاجتماعية العام الماضي لمستفيدين مساعدات مقطوعة وصلت حتى ثمانية مليارات ريال، لأكثر من 600 ألف مستفيد، كان أكثرهم في مكة المكرمة، وحصلوا على ملياري ريال من كامل المساعدات المقطوعة في المملكة.