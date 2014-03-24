5 ملايين لمستفيدي بر الأحساء

أودعت الإدارة العامة لجمعية البر ومراكزها مليونين ومائتين وستة وستين ألفا وثماني مئة وخمسة وخمسين ريالا في حسابات المستفيدين من خلال تغذية بطاقاتهم لدى مصرف الراجحي (البركة) كدفعة أولى من المساعدات النقدية الدائمة السنوية لهذا العام 1435ه، كما أسهمت المراكز في دفع إيجارات منازل الأسر المستفيدة بمبلغ مليون وأربع مئة وواحد وثلاثين ألفا وسبع مئة ريال فيما تمت مساعدة الأسر المستفيدة خلال فصل الشتاء بمبلغ مليون ومئة وأربعة وستين ألفا وثلاث مئة وستين ريالا.

وأوضح مدير عام جمعية البر بالأحساء معاذ بن ابراهيم الجعفري بأن الجمعية انتهت يوم الخميس الماضي من إيداع مبلغ مليون ومائة وتسعة وثمانين ألف ومائتي ريال في حسابات المستفيدين عبر نظام البركة بمصرف الراجحي كدفعة أولى من المساعدات النقدية الدائمة السنوية لهذا العام 1435ه وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الإعانة 1294 مستفيد مابين أسرة وأفراد وأرامل ومطلقات وأيتام.

وأضاف الجعفري بأن المراكز التابعة للجمعية انتهت كذلك من صرف مساعدات الشتاء ومساعدات الإيجار والمساعدات النقدية (البركة) بمبلغ تجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال، حيث بلغت مساعدات مركز المزروعية مليونًا ومائتين وتسعة وعشرين ألفا وتسع مئة وواحدًا وستين ريالا، وبلغت مساعدات مركز المبرز مليونًا ومئة وخمسة آلاف وخمس مئة ريال، وبلغت مساعدات مركز شعبة المبرز تسع مئة وستة وأربعين ألفا وأربعة ريالات، وبلغت مساعدات مركز الصالحية مائتين وستة وأربعين ألف ريال، وبلغت مساعدات مركز الشقيق ثمانية وثلاثين ألفا وسبع مئة وخمسين ريالا، وبلغت مساعدات مركز الإسكان المبسط ثمانية وثلاثين ألفا وخمس مئة ريال، وبلغت مساعدات مركز القرين أربعة وأربعين ألفا وخمس مئة ريال، بالإضافة إلى المساعدات التي أنفقتها بقية المراكز التابعة للجمعية.