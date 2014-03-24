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الكشافة تعيد 317 طفلاً تائهاً في مهرجان الساحل الشرقي

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الكشافة تعيد 317 طفلاً تائهاً في مهرجان الساحل الشرقي الكشافة تعيد 317 طفلاً تائهاً في مهرجان الساحل الشرقي

    تمكن رجال الجمعية للكشافة بالمنطقة الشرقية المشاركين في تنظيم فعاليات مهرجان الساحل الشرقي بنسخته الثانية من إعادة " 317" طفلاً تائهاً من أهاليهم أثناء الفعاليات في موقع المهرجان.

وأوضح المشرف الكشفي الميداني عبدالله بن عوض الشهراني، أن رجال الكشافة يقومون بجهود كبيرة في تنظيم دخول الزوار وخروجهم من مقر الفعاليات, وكذلك توجيه الزوار لموقع الفعاليات، بالإضافة إلى منع التزاحم وإعادة الأطفال التائهين الى ذويهم, حيث استطعنا خلال ثلاثة أيام من بدء المهرجان إعادة " 317" طفل تائه.

من جهته أكد المشرف على الفرق التطوعية في المهرجان أحمد بن عثمان العثمان، بأن عدد المشاركين في تنظيم الفعاليات يتجاوز "800" شاب متطوع, تم توزيعهم في ثلاث فرق هي "الفرق الكشفية, فريق الفلكلور الشعبي, فريق أمن المداخل والمخارج", مشيراً إلى أن المتطوعين تلقوا برامج تدريبية مكثفة قبل بدء المهرجان بأسبوع، وتم توزيعهم في مواقع مختلفة من ساحة المهرجان واستطاعوا أن يطبقوا التعليمات التي تلقوها بكل دقة.

وبين العثمان، بأن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تكسب الشاب خبرة تضاف إلى رصيده خاصة أن أغلب المشاركين هم من طلاب المدارس والجامعات.

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