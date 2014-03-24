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جامعة الدمام تعلن عن وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس

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جامعة الدمام تعلن عن وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس جامعة الدمام تعلن عن وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس

    أعلنت جامعة الدمام ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين عن رغبتها في شغل وظائف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين بكليات الجامعة للمواطنين السعوديين خلال عشرة أيام، وسيكون التقديم لهذه الوظائف في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الدور الثاني في مبنى رقم (10) بالجامعة والوظائف هي: أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، ومحاضر في تخصصات الفيزياء الطبية والتشريح ووظائف الأعضاء وعلم الأمراض والعقاقير والتخدير وطب الطوارئ وطب الأعصاب وجراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام وعلوم المختبرات الإكلينيكية والرعاية التنفسية وادارة وتقنية المعلومات الصحية وصحة البيئة وتقنية القلب والأسنان "حيوية ووقائية وإصلاحية واستعاضية"، وكذلك وظائف الأستاذ، والأستاذ المشارك، والأستاذ المساعد في تخصصات العلاج الطبيعي والعلوم الإشعاعية والتغذية العلاجية والتمريض"المجتمع والباطني والجراحي والأطفال ونفسية وعقليه ونساء وولادة "والهندسة "التشييد والطبية الحيوية والبيئية".

واشترطت الجامعة للتعيين على وظيفتي "أستاذ وأستاذ مشارك " الحصول على لقب هذه الدرجة بعد الدكتوراه أما الأستاذ المساعد فيشترط الحصول على الدكتوراه في نفس التخصص أما المحاضر فيشترط الحصول على الماجستير في نفس التخصص.

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