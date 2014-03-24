نائب وزير الدفاع يدشن طائرة «الأباتشي» بقاعدة أندروز الجوية

وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع أمس إلى جمهورية فرنسا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. وكان في استقبال سموه لدى وصوله باريس رئيس هيئة الأركان الفرنسية الفريق بير دوفليه وسفير خادم الحرمين الشريفين بفرنسا محمد بن إسماعيل آل الشيخ، والملحق العسكري المكلف العميد البحري الركن علي بن محمد الحربي والوفد المرافق لسموه، وأعضاء السلك الدبلوماسي بسفارة المملكة في باريس وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في الحكومة الفرنسية. وكان سمو نائب وزير الدفاع قد غادر صباح أمس الولايات المتحدة الأمريكية مختتماً زيارته الرسمية لها.

ودشن سمو نائب وزير الدفاع أمس الاول، طائرة الأباتشي التابعة للقوات البرية الملكية السعودية، وذلك بقاعدة اندروز الجوية بأريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان في استقبال سموه عند وصوله معالي قائد القوات البرية الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، والقنصل بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية فيصل السديري، بعد ذلك توجه سموه والوفد المرافق إلى مصنع شركة بوينج حيث اطلع على نموذجين لطائرتي الهلوكوبتر(سي اتش 47 و اي اتش 61). إثر ذلك أقيم حفل بهذه المناسبة حيث عزف السلام الملكي السعودي والسلام الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، ثم ألقيت عدد من الكلمات بهذه المناسبة، حيث ألقى رئيس شركة بيونج للفضاء الدفاع والأمن كريس تشادويك كلمة رحب فيها بسمو نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له، منوهاً بالعلاقة المتينة مع المملكة العربية السعودية في مجال الدفاع ونقل التقنية الجديدة في عدد من المجالات، مبيناً أهمية التدريب للضباط والفنيين السعوديين الذين تلقوا تدربيهم على هذا النوع من الطائرات. ثم شاهد سمو نائب وزير الدفاع عرضاً مصوراً عن طائرات الأباتشي، بعد ذلك أسدل الستار إيذاناً بتدشين طائرة الأباتشي التابعة للقوات البرية. وفي نهاية الحفل تم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.