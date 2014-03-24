رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: افتتاح بوابة الشكاوى الحكومية الاثنين

قال الدكتور شريف محرم بدر، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء سيفتتح غدا الاثنين، «بوابة الشكاوى الحكومية» لضمان توصيل شكاوى المواطنين إلى الحكومة.

وأضاف أن هناك 5 طرق لتوصيل شكاوى المواطنين للحكومة، منها الخط الساخن 16528 بمجلس الوزراء بالقرية الذكية وذلك من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساءً، أو الطريقة الثانية وهي الحضور شخصيا «للأمانة العامة بمجلس الوزراء» وتسجيل الشكوى، مضيفا أن هناك موقعا على شبكة الإنترنت «shakwa.eg» يتم من خلاله تسجيل شكوى المواطن، مضيفا أن «مراكز المعلومات» متواجدة بكل الوزارات والمحافظات، وأيضا «مراكز خدمة المواطنين» بالمحافظات والوزارات.

وأكد«بدر»، في مقابلته لبرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن جميع طرق تلقي الشكاوى تصب في النهاية بـ«بوابة الشكاوى الحكومية»، ثم يتم التعامل معها بعد ذلك من خلال مشاهدة الشكوى والتحقق من شخصية المواطن ورقم تليفونه وعنوانه والتأكد من أن الشكوى غير كيدية، ثم يتم التفريق بين الطلب والشكوى من خلال توجيه الشاكي ومساعدته، ثم يتم إرسال الشكاوى إلى كل الجهات على مستوى الجمهورية، والتي تبلغ 101 جهة، ومتابعتها خلال أسبوع.

وأضاف «بدر» أن شعار الحكومة في هذه المرحلة «المواطن أولاً»، ولذا قام رئيس الوزراء بتفويضنا للتواصل مع مؤسسات الدولة لحل مشاكل المواطنين، على أن يقوم مجلس الوزراء بإرسال نتائج الشكاوى وما تحقق منها وما لم يتحقق أولا بأول، مع التوصية بالاهتمام بالشكاوى الجماعية، وتحليل محتواها، لتكون «بوابة الشكاوى الحكومية»، مركز إنذار مبكر للحكومة فيما يجب أن تتخذه.