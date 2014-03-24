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مديرية امن الوادي الجديد يشهد حفلًا فنيًا بقصر ثقافة الخارجة للاحتفال ” بيوم المجند‎”

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مديرية امن الوادي الجديد يشهد حفلًا فنيًا بقصر ثقافة الخارجة للاحتفال ” بيوم المجند‎” مديرية امن الوادي الجديد يشهد حفلًا فنيًا بقصر ثقافة الخارجة للاحتفال ” بيوم المجند‎”

نظمت مديرية امن الوادي الجديد حفلاً فنياً بمشاركة فرق الموسيقي العربية وفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الخارجة للاحتفال ” بيوم المجند ” بحضور اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد واللواء عمر ناصر نائب مدير امن الوادى الجديد واللواء طارق عجيز مدير مباحث المديرية وذلك بمعسكر فرق الامن بمدينة الخارجة .

وتضمن الحفل تقديم فقرات فنية وغنائية اضافة الي تقديم فقرات لمواهب المجندين بمعسر فرق الامن بحضور جنود معسكر فرق الامن بمدينة الخارجة ولفيف من قيادات المديرية .

وقال اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد : ” ان ابنائي رجال الشرطة هم من خيرة شباب ويجب الاحتفاء بهم لدورهم الكبير في حفظ الامن والامان .

واكد اللواء عمر ناصر نائب مدير امن الوادي الجديد : ” ان الاحتفال بيوم المجند رسالة قوية عن ارتفاع الروح المعنوية لدي الجنود والافراد وامناء الشرطة خلال اداء دورهم الامني بالوادى الجديد “.

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