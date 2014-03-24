أخبار عاجلة

تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الثلاثاء المقبل.. طب بيطرى "القاهرة" تنظم المؤتمر الأول لأمراض الدواجن

Google+ Print
الثلاثاء المقبل.. طب بيطرى "القاهرة" تنظم المؤتمر الأول لأمراض الدواجن الثلاثاء المقبل.. طب بيطرى "القاهرة" تنظم المؤتمر الأول لأمراض الدواجن

تعقد كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، المؤتمر العلمى الأول لقسم أمراض الدواجن تحت عنوان "التخصص العلمى والصناعة – تكامل مستحق – لربط التعليم والبحث العلمى بالإنتاج"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

ويهدف المؤتمر إلى بناء جسور وتوثيق الصلات بين التخصص العلمى والصناعة للوصول إلى تكامل ملموس من خلال التعاون فى مجالات البحوث التطبيقية التى تسهم فى حل مشاكل الصناعة .

ويتضمن المؤتمر بحث سبل التعاون لتوقيع بروتوكولات فى مجال التدريب للطلاب من أجل اكتساب المهارات الحقلية والتشخيصية لتحقيق الملائمة المهنية بما يوفر الوقت والمال والجهد لرواد الصناعة، وكذلك تبادل الآراء والخبرات لتطوير المناهج التدريسية بما يحقق متطلبات سوق العمل للخريج.

وينظم المؤتمر كذلك ملتقى توظيف لحديثى التخرج وطلاب المستوى الخامس، وهناك العديد من الشركات الراعية للمؤتمر مثل اتحاد منتجى الدواجن، ومجموعة شركات أبو النجا، وشركة بروموفيت تريد إيجيبت، ودلتا فيت سنتر، فارمافيت، والعفت جروب.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365