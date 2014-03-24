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غدًا.. "صاحبة الجلالة اللغة العربية" ندوة بألسن عين شمس

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غدًا.. "صاحبة الجلالة اللغة العربية" ندوة بألسن عين شمس غدًا.. "صاحبة الجلالة اللغة العربية" ندوة بألسن عين شمس

ينظم قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة حول الترجمة تحت عنوان "صاحبة الجلالة اللغة العربية"، وذلك صباح غدٍ الاثنين الـ24 من مارس الجارى بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وتستضيف الندوة الدكتور محمد عنانى، الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، ورائد من رواد الترجمة فى والعالم العربى، حيث تتناول عددًا من القضايا المتعلقة بالترجمة منها مستويات الأداء اللغوى فى الترجمة الأدبية، والاتجاهات الجديدة فى الترجمة وترجمة الشعر من اللغة الأم، ويتحدث بجلستى الندوة نخبة من أساتذة الكلية بمختلف أقسامها وعدد من أساتذة من الجامعات المصرية.

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