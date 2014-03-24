رادارات جديدة تسجل 7 مخالفات دفعة واحدة في دبي

كشف العقيد سيف مهير المزروعي مدير الادارة العامة لمرور دبي بالإنابة عن قيام الادارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتركيب 50 راداراً حديثا من رادارات البرج "فيترونيك" المتعددة الكاميرات على عدد من شوارع وتقاطعات الامارة، وذلك ضمن خطة لتركيب نحو 100 رادار مع نهاية العام الجاري، والذي يقوم بتسجيل 7 مخالفات مرورية في المرة الواحدة.

واشار العقيد المزروعي الى ان اجهزة الرادار الجديدة تحمل مزايا عدة اهمها ضبط سرعة المركبات الخاصة بتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء، ولديها المقدرة في التفرقة بين المركبات الصغيرة والشاحنات، والحافلات، ومفعل بها خاصية ضبط الشاحنات التي تسير على الطرق في اوقات الحظر.

وافاد العقيد المزروعي انه تم تجريب خاصية عدم ترك مسافة كافية بين المركبات لمدة شهرين، واثبتت فاعلية كبيرة لافتا الى انه يتم حاليا تفعيل الخاصية لضبط المركبات التي تلاحق او تزعج مستخدمي الطرق حيث سيتم ضبط المركبة اذا قلت المسافة بينها وبين المركبة امامها عن 200 متر، او تحدد وفقا لسرعة الطريق، لافتا الى انه تم تقديم طلب للشركة الموردة للرادارات لتفعيل خاصية تحديد حجم المركبة وإذا ما كانت اجرة او خاصة من خلال الألوان، اضافة الى رصد المركبات منتهية التجديد لأكثر من ثلاث اشهر.

كلنا شرطة

من ناحية اخرى بدأت القيادة العامة لشرطة دبي في تفعيل تحرير المخالفات المرورية الصوتية عن طريق ضباط وافراد الشرطة كافة، عبر برنامج " كلنا شرطة"، بعد ان كانت مقتصرة على قيادات الشرطة، وذلك في خطوة تطويرية اشمل واسرع لتسجيل المخالفات المرورية على مدار الساعة دون الحاجة الى المخالفة المرورية الورقية.

وأكد المزروعي ان اجمالي المخالفات المرورية الصوتية التي سجلت من قبل قيادات الشرطة عبر برنامج كلنا شرطة خلال العام الماضي بلغت 4138 مخالفة، بينما بلغ اجمالي المخالفات المرورية الصوتية التي سجلت من قبل رجال الشرطة كافة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري 547 مخالفة.

وأشار العقيد المزروعي ان الية تسجيل المخالفة المرورية الصوتية من قبل رجال الشرطة تتم عبر الاتصال على ببرنامج كلنا شرطة حيث يتم الرد اليا، ويسجل رقم المركبة، ولونها، والكود الخاص بها ان وجد، والمخالفة المرتكبة، ومكان المخالفة، وتسجيل اسم رجل الشرطة ورقمه، لافتا الى انه فور تسجيل المخالفة يتم اخطار صاحب المركبة بكافة بيانات المخالفة عبر هاتفه، ومكان ارتكابها اذا كان مسجلا هاتفا في سجله المروري.

أكد الرائد طارق عيسي مسؤول متابعة الرادارات في الادارة العامة للمرور في شرطة دبي ان رادار" فيترونيك " والذي يطلق عليه "البرج" يعمل عبر الليزر بتقنية ثلاثية الابعاد، مما يمكن دائرة التصوير لديه لتشمل مسارات عدة، اضافة الى ادخال المخالفة الكترونيا في النظام المروري في نفس لحظة تسجيلها دون الحاجة للرجوع لسحب الفلاش الذي كان يركب في السابق في الاجهزة القديمة، ومن ثم تفريغه مما كان يأخذ وقتا لتسجيل المخالفة.

وقال الرائد طارق ان الرادار الجديد يحدد المسار الذي تتواجد فيه السيارة المخالفة من خلال وضع مربع احمر عليها حتى لو كانت بين عدة مركبات، ويتم الاحتفاظ بالصورة للمركبة المخالفة لمدة سنة وشهرين اما إذا دفعت المخالفة فتحفظ لمدة 6 اشهر فقط ، كما ان الجهاز يحدد حجم المركبة المخالفة من حيث العرض والطول والارتفاع للتفريق بين المركبات الكبيرة والصغيرة خاصة في اوقات مرورها على الشوارع الرئيسية.