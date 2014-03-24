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النعيمي يبحث العلاقات الأخوية مع السعودية

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النعيمي يبحث العلاقات الأخوية مع السعودية النعيمي يبحث العلاقات الأخوية مع السعودية

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه بالديوان الأميري، صباح أمس، الدكتور محمد بن عبد الرحمن بالبشر سفير المملكة العربية الشقيقة لدى الدولة الذي جاء للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه سفيراً جديداً لبلاده لدى الدولة.

ورحب سموه بالسفير متمنياً له التوفيق في خدمة العلاقات الأخوية القائمة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة والعمل على تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين وسعياً نحو تعميق أواصر العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان وحمد النعيمي مدير الديوان وعبدالله أمين الشرفا المستشار بالديوان وعدد من المسؤولين.

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