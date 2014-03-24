مجلس سيدات أعمال الإمارات يحتفي بـ «أم الإمارات»

احتفى مجلس سيدات أعمال الإمارات بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام "أم الإمارات"، وذلك في الاحتفال الذي نظم مساء أمس في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، بمناسبة يوم الأم العالمي تكريماً لجهود سموها في دعم مسيرة التقدم والعطاء في الدولة.

وشهد أمسية التكريم معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، الذي افتتح المعرض المصاحب للأمسية، والذي تضمن 30 لوحة فنية لفنانات إماراتيات تمحورت حول دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة الإماراتية حيث ركزت اللوحات على إبراز حب بنات الإمارات للشيخة فاطمة من خلال التعبير عن ذلك بلوحات جميلة تحمل كل معاني الحب والوفاء لسيدة العطاء.

وتسلمت مريم الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية درع التكريم بمناسبة يوم الأم من مجلس سيدات أعمال الإمارات نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

فقرات متنوعة

وتخلل الحفل فعالية "أم الإمارات.. فخر بلادي" تحت شعار "أمسية الوفاء .. لسيدة العطاء" عبر برنامج فعاليات تضمن بفقرات متنوعة استمرت ساعتين من الزمن نخلة العطاء التي جسدت قيم العطاء الإنسانية التي تتحلى بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من جهود سموها في مساعدة الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية، وبناء المدارس والمستشفيات في الدول الفقيرة، وإعالة المحتاجين، وتوفير كل متطلبات الحياة السوية لهم.

من جانبها رفعت المهندسة فاطمة عبيد الجابر رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، حفظها الله ورعاها، بمناسبة يوم الأم العالمي، ودعت المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموها بالصحة والسعادة، وعلى جميع الأمهات بدولتنا الحبيبة.

وأكدت الجابر أن هذه المناسبة تحمل في طياتها كل معاني الوفاء والحب والاعتراف بالجميل لأولئك الأمهات اللواتي قدمن التضحيات تلو التضحيات، ما لا يمكن لأي منا أن يوفيهن حقهن، واستعرضت الجابر إنجازات أم الإمارات على امتداد أكثر من أربعة عقود.

وأوضحت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قادت الحركة النسائية في الإمارات، فكانت الأم الأولى التي نشرت الوعي في أوساط النساء، وأول من مهد الطريق نحو العلم والعمل، وأول من دعا المرأة الإماراتية للمشاركة في التنمية وخدمة الوطن في كل المجالات.

وقالت: نحاول التعبير عن صادق محبتنا لأمنا جميعاً وقائدتنا ومعلمتنا، لكن الكلمات مهما اتسعت تبقى دون قدرها، فدَين الأم لا يمكن أن يرد، وسنبقى مقصرين تجاهها مهما رددنا من عبارات الشكر والامتنان، فتلك العبارات كلها لا تعادل خفقة قلبها الكبير، لذا لا يسعنا إلا أن ندعو لها بطول العمر ودوام الصحة والعافية.

فقرة شعرية

تلت كلمة الجابر فقرة شعرية زاخرة بمشاعر الحب والامتنان، أحياها كل من الشاعر راشد شرار، رئيس مركز الشارقة للشعر الشعبي، الذي خصّ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بقصيدة سطر مشاعره خلالها.

أما الشاعرة عائشة السعيدي الطالبة في المعهد البترولي، فقد عبرت عن عرفانها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، بقصيدة شعرية.

ثم اعتلى الفنان حربي العامري خشبة المسرح ليشعل الفقرة الغنائية، حيث غنى "كاشف أسرارك" و "يا خسارة" و"طويل المعنق"، رسم من خلال صوته الشدي البسمة على ثغور الحاضرين، تلى ذلك أوبريت غنائي مترجم بست عشرة لغة مختلفة، وخمس لهجات عربية لشباب المعهد البترولي، عبروا فيه عن حبهم الكبير لأم الإمارات بكل لغات الدنيا ثم قدمت الفنانة أريام وصلة غنائية للأم.

نظم الحفل برعاية دائرة أعمال رئيس الدولة، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وبدعم مباشر من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وبتنظيم من شركة دار الأصالة لإدارة الفعاليات.

حضر الحفل عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة، إضافة إلى سيدات الأعمال في الدولة، والشخصيات الإعلامية .

يذكر أن شركة دار الأصالة لإدارة الفعاليات وبالتعاون مع مجموعة كلنا خليفة التطوعية قامتا بتنظيم الأمسية.

إنجازات إنسانية

قال شابير نيليكود كلمة باسم مستشفى يونيفيرسال عبر فيها عن سعادته بالاحتفال بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بإنجازاتها الإنسانية اللا محدودة، وتحدث عن مساعداتها الإنسانية، والامتيازات التي تتمتع بها المرأة في كافة المجالات، كما ألقت جامعة نيويورك كلمة شكر وولاء وعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بمناسبة يوم الأم العالمي.