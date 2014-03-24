10 أجهزة «كيوسك» لخدمة هويتي الإلكترونية

تشهد خدمة "هويتي الإلكترونية"، للدخول الموحد لخدمات الجهات الحكومية في دبي، إقبالاً متزايداً من قطاع الأعمال والجمهور للتسجيل فيها، عبر 10 أجهزة إلكترونية (كيوسك) وفرتها حكومة دبي الذكية في عدة مواقع، يأتي على رأسها 4 أجهزة لخدمة متعاملي دائرة التنمية الاقتصادية في كل من فروعها (دبي مول، مركز الطوار، قرية الأعمال).

ولمراجعي هيئة الإمارات للهوية 3 أجهزة تم توفيرها في فروع الهيئة الكائنة في (الراشدية، الكرامة، البرشاء)، ولمرتادي "أسواق" (فرع المزهر) تم توفير جهاز واحد، ولمتعاملي بلدية دبي جهاز واحد في (فرع الطوار)، وجهاز في مقر حكومة دبي الذكية بديوان صاحب السمو حاكم دبي، وذلك بعد مزايا جديدة قامت الدائرة بإضافتها إلى الخدمة.

وكانت دائرة "حكومة دبي الذكية" قد أطلقت المرحلة الأولى من خدمة "هويتي الإلكترونية" خلال معرض جيتكس الماضي 2013، بالتكامل مع بطاقة الهوية الوطنية التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية؛ بهدف التسهيل على المتعاملين ومراجعي الجهات الحكومية في دبي بتوفير دخول موحد لهم إلى كافة الخدمات الحكومية التي توفرها تلك الجهات.

والتفاعل معها عبر الهواتف الذكية أو عبر الإنترنت من خلال تعريف واحد فقط (اسم المستخدم وكلمة المرور) خاص بالهوية الإلكترونية، وذلك في إطار تطبيق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتحول إلى الحكومة الذكية.

خدمات

وتتيح الخدمة للمتعاملين المسجلين فيها الوصول بكل سهولة إلى خدمات 5 جهات حكومية مشاركة حالياً، هي: دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والنيابة العامة في دبي، وحكومة دبي الذكية، كما أعلنت الدائرة عن قرب انضمام مجموعة أخرى من الجهات الحكومية المهمة للمراجعين إلى البوابة، وتشمل كلاً من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومحاكم دبي، وجمارك دبي، وهيئة صحة دبي، وشرطة دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وكشفت الدائرة عن مزايا جديدة قامت بإضافتها إلى خدمة "هويتي الإلكترونية" بهدف توفير مزيد من السهولة والوقت على المتعاملين، منها توفير خاصية إعادة تهيئة الرقم السري لبطاقة الهوية الوطنية، ضمن شاشة اللمس الخاصة بالخدمة؛ لإعفاء العميل من مراجعة مكاتب هيئة الإمارات للهوية لإجراء التهيئة، وكذلك تغذية موقع الخدمة (www.myid.dubai.gov.ae) بدليل الاستخدام، وببيانات إضافية أخرى، علاوة على تحسين أداء الخدمة بشكل عام، وتحسين مظهر الموقع.

إقبال

وقال أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الذكية: "نظراً للإقبال المتزايد الذي لمسناه من الجمهور في الفترة الماضية للمبادرة بالتسجيل في الجهاز الإلكتروني (الكيوسك) الذي نصبناه في "جيتكس"، ومن أجل إتاحة الفرصة أمام الجمهور للتسجيل في البوابة بيسر وسهولة، فإننا بصدد توفير هذه الأجهزة في قاعات المراجعين بالجهات الحكومية وبعض مراكز التسوق، مثل: الاتحاد مول ـ محيصنة.

وفي مراكز "أسواق" فرعي (الورقاء، أم سقيم)؛ حيث أبدت هذه الجهات تعاونها التام معنا لدعم عمليات التحول الإلكتروني في إمارة دبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يساهم بفعالية في رفع معدلات الاستخدام للخدمات الحكومية المقدمة للجمهور؛ نظراً لما تتمتع به هذه الجهات من إقبال من جميع أفراد المجتمع"، مشيراً إلى أن الدخول الإلكتروني الموحّد يخضع لمعايير أمنية قوية، تعتمد تقنيات نموذجية تتفق والمعايير المطبقة على (منصّة تكامل الخدمات الحكومية) لحكومة دبي.

وأوضح أن استخدام الدخول الإلكتروني الموحد يطبق في مرحلته الأولى على نحو 20 جهة حكومية بدبي، وسيجري تعميم الخدمة لاحقاً لتشمل الجهات شبه الحكومية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز التوجه نحو الحكومة الذكية لتسهيل حياة المتعاملين وإسعادهم بتوفير دخول موحد إلى كافة خدمات حكومة دبي من مكان واحد آمن، موضحاً أن كل من يمتلك قارئاً للبطاقات (Card Reader) يمكنه إتمام عملية التسجيل من بيته أو مكتبه من دون الحاجة إلى التسجيل عبر الجهاز (الكيوسك).

مزايا

يتيح الرابط (https://myid.dubai.gov.ae/) لجميع المتعاملين مع الجهات الحكومية في إمارة دبي من التسجيل في "هويتي الإلكترونية" متيحاً لهم الاستفادة من مزايا خدمة الدخول الموحد لخدمات حكومة دبي بمنتهى السهولة والسلاسة.

كما تقدم دائرة "حكومة دبي الذكية" الدعم اللازم للجمهور المستفيد من الخدمة يومياً وعلى مدار الساعة، على الرقم (40000 7000)، أو البريد الإلكتروني (help@dsg.gov.ae).