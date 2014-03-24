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بدء مقابلات 663 مرشحاً بينهم 192 مواطناً للعمل بالتدريس في أبوظبي

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بدء مقابلات 663 مرشحاً بينهم 192 مواطناً للعمل بالتدريس في أبوظبي بدء مقابلات 663 مرشحاً بينهم 192 مواطناً للعمل بالتدريس في أبوظبي

يبدأ مجلس أبوظبي للتعليم اليوم، إجراء مقابلات شخصية لـ663 مرشحاً لشغل وظائف الهيئة التدريسية، منهم 192 مواطناً، وذلك للعام الدراسي 2014 2015، حيث تعقد المقابلات في مقر جائزة خليفة التربوية، بجوار مدرسة الآفاق في منطقة الكرامة في أبوظبي من الساعة 9صباحاً وحتى 4عصراً، ولمدة أسبوع.

وأكد محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، حرص المجلس على الاستفادة من الخبرات والكفاءات التدريسية، التي أثبتت جدارة في العمل التربوي طوال السنوات الماضية.

وأشار إلى اهتمام المجلس باختيار أعلى الكفاءات من الخريجين المواطنين، إيماناً منه بأهمية الدور، الذي يؤديه المعلم في تأهيل الأجيال، وإعداد الطلبة ليشغلوا مراكز قيادية ووظائف تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وبما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030 الرامية إلى التحول إلى المعرفة.

كما أوضح أن المقابلات ستجرى للمرشحين في 12 تخصصاً لسد الشواغر في مدارس أبوظبي، والعين، والغربية، في تخصصات رياض الأطفال، والتربية الرياضية، والتربية الإسلامية، واللغة العربية، والإنجليزية، واختصاصي مختبر علمي.

ومواد العلوم، والتربية الخاصة، والرياضيات، والمواد الاجتماعية، وتقنية المعلومات، واختصاصي اجتماعي واختصاصي مصادر تعلم، وتربية فنية، وتربية موسيقية، مؤكداً أنه تم إبلاغ المرشحين بمواعيد ومكان المقابلات، من خلال الرسائل النصية، كما يتم التأكيد بالاتصال الهاتفي.

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