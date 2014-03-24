عبر آلاف الإماراتيين المتابعين في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن حبهم وولائهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ضاربين المثل الأكبر في التعاضد والتلاحم بين القيادة والشعب، ومجسدين الولاء العظيم للوطن وقائده، عبر وسم "#البيت_متوحد_بقيادة_خليفة"، مؤكدين أن البيت متوحد بفضل القيادة الحكيمة للدولة ومن خلفها الشعب الاماراتي.

وشارك المكتب الاعلامي لحكومة دبي بتدوينة مقتبسة من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على وسم "#البيت_متوحد_بقيادة_خليفة": "نحن دولة واحدة.. لها دستور واحد.. وعلم واحد.. وجيش واحد.. وقوانين واحدة.. دولة رئيسها واحد.. هو خليفة بن زايد..".

وكتب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية: "الحمد لله البيت متوحد بقيادة خليفة".

كما دون معالي الدكتور انور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: "الإمارات وطني الحنون، والامارات وطن الرؤية والمستقبل".

تفاعل

وشهد الوسم تفاعلا كبيرا من قبل المغردين، الذين عبروا عن عميق انتمائهم للوطن تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة.

ضرار بالهول الفلاسي: «وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه وهنا أقول: وطن لا نضحي من أجله لا نستحق البقاء فيه سنُريق دماءنا أنهاراً لأجل عزتك يا إماراتِ أرواحنا رخيصة ودماؤنا فداء ليبقى وطننا حرا أبيا رغم كيد الحاسدين الطامعين.. وإننا باقون على العهد ومتمسكون بالمبادئ والثوابت والقيم المجتمعية الإماراتية.. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ليس مجرد رئيس دولة، هو الاب والمعلم رمز الانسانية والشهامة.. نهل العلم من فكر زايد وها هو مستمر على نهجه".

ماجد الهاملي: توحد البيت وصار دولة واحدة على يد المؤسسين زايد وراشد وأكمل المسيرة بو راشد وبوسلطان.

أحمد سعيد: بيتنا متوحد.. وساس البيت من زايد والدار في خير.. ما دام خليفة قايدها.

د. عائشة بوسميط: البيت متوحد بقيادة خليفة وقلوب شعبه متوحدة حواليه وربي يديم عزك يا إماراتنا.

محمد المسكري: البيت متوحد بقيادة خليفة وسم يرسم ملامح الحب والوفاء بين جميع أطياف الوطن وقيادته الحكيمة، وعندما تقرأ التغريدات تؤمن اننا أمة الاتحاد.

د. حمد الحمادي: البيت متوحد بقيادة خليفة ليس شعاراً بل شعور في قلب كل إماراتي.

أبناء زايد: البيت متوحد بقيادة خليفة وشيوخنا دروع حصينة ترد كيد الأعادي وأبناؤه حماة الوطن ودرعها الحصينة ونحن تحت راية واحدة هي الامارات.

جمال بن حويرب: حفظ الله رئيس دولتنا سيدي الشيخ خليفة ونائبه سيدي الشيخ محمد بن راشد.. اللهم إننا نحبهما فارض عنهما وأحبهما آمين.

راشد الغفلي: وحدة شعبنا للمنافق مخيفة ولاؤنا في كل الاوقات زايــد محمد، محمد وأبونا خليفه قالوا سعادتنا هم عيال زايد.. الله ثم بلادنا ثم الرئيس ومحمد دبي ومحمد بوظبي نرخص الغالي لأجلهم والنفيس غير عن عز الثـلاثـة ما نبي.

علي السويدي: من يسعى لشق الصف وهدم الاتحاد لن يستطيع.. أسوار حصننا شامخة لا تطالها حجارة الأقزام.

حمد الحوسني: خليفة بن زايد ليس قائدا فقط.. بل هو الوالد والمكمل لمسيرة طيب الذكر زايد.

عبد الله العيدروس: نعم نحن اسعد شعب بقيادة بوسلطان.

حمدان المنهالي: الله يحفظ قائدنا الشيخ خليفة ونحن تحت رايته مجددين العهد والولاء.

بو سلطان: اللهم ألبس أبا سلطان لباس الصحة والعافية.. اللهم احفظه بعينك التي لا تنام.

عبد الكريم البلوشي: مئات الدول تتمنى هذا اللقب البيت متوحد ولكن الله أكرمنا بها بفضل من الله ثم حكامنا المخلصين..

ميثاء الحبسي: إماراتي أنا وأفخر بأمجادي .. وأفضل موتي في خدمة بلادي.

الامارات داري: قائدنا الشيخ خليفة بن زايد يسير على خُطى والدنا المرحوم الشيخ زايد.

عبد الرحمن: أي هاشتاق إماراتي عن الوطن والقائد لا بد أن يحتل الصدارة.. القائد والشعب على قلب رجل واحد..

طارق جاسم: نحن شعب اقسم الولاء للقيادة والوطن في الشدة والرخاء وكلنا إيمان وثقة بأن الله لن يضيعنا في حكومة رشيدة.

أبو أحمد: نعاهد الله ونعاهد قيادتنا الحكيمة أن نضل مخلصين وعلى العهد يغيرنا واشي و حاقد.

اماراتي وافتخر: زايد بدأ قصة نجاح الامارات وخليفة على خطاه يكملها.

محمد الكعبي: الله يحفظ شيوخ الامارات ويديمهم ذخرا للأمة العربية والإسلامية.

حمد بن دلموج: البيت متوحد بقيادة خليفة بن زايد حفظه الله شعار كل إماراتي مخلص غيور على بلاده..

يوسف الجميعي: بغرد بغلا وحب الإمارات حتى لو ما كنت ساكنها.. لعيون أبو سلطان الدار بحماه ورعايته متوحدة.

أحمد الشحي: اللهم احفظ خليفة بن زايد وأدم عليه الصحة يا رب..

ابن غليظة المهيري: الله.. ثم الوطن.. ثم رئيس الدولة.. حفظه الله سيدي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

أحمد الكعبي: الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله ونائبه وحكام الامارات وولي عهده واولياء العهود وشعب الامارات كتلة واحدة متحدة.

خالد سليمان: وحدة شعبنا للمنافق مخيفة ولاؤنا في كل الاوقات زايــد .. محمد، ومحمد وأبونا خليفة قالوا سعادتنا هم عيال زايد..

د. علي بن تميم: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بان غودرت هالكا..