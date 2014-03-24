الأطباء البيطريين: ” الإضراب لم يحقق أي تفاعل واقعي في محافظة القاهرة ” .‎

قال الدكتور أحمد أبو شنب عضو مجلس نقابة الأطباء بيطريين “أن دعوات الإضراب لم تحقق أي تفاعل واقعي في إطار محافظة القاهره و أن نسبته بلغت صفر في كل المؤسسات البيطرييه بالقاهره” ، مضيفا “أن ذلك ياتي بسبب عدم تنسيق الفعاليات و عدم تنظيمها بشكل يكفل التفاعل من الأطباء البيطرين،

و أضاف أبو شنب “أن الإضرابات التي قامت بها النقابه العامه على مدار الفتره الماضية، هي إضرابات وهميه و إعلاميه ، مضيفا أن مثل هذه التصرفات في حد ذاتها قد تؤدي إلى إحباط الأطباء البيطريين، و تكرار مسلسل الإحباطات قد يؤدي بنا في النهايه إلى حدوث رد فعل غير متوقع .

و أشار إلى أنه قد طلب من النقابه العامه نشر الميزانيه و التي يجب ان يتم مناقشتها في الجمعيه العموميه العاديه يوم الأربعاء القادم 25 مارس، و لم يجد رد على ذلك ، مضيفا أنه يتابع عن كثب تطورات قضية حل مجلس النقابه و التي حددت لها جلسه يوم 24 مارس , لكنه غير متفاؤل .

و تابع أبو شنب قائلا “أن إنتخابات التجديد النصفي القادمه و التي من المنتظر إجراؤها يوم 28 مارس , نأمل أن تفرز فصيلا جديدا داخل المجلس الذي تحتكره جماعة الإخوان ، وأن الإنتخابات كان قد تم تأجيلها من يوم 14 إلى يوم 28 من الشهر الحالي إنتظارا للحكم”

و أكد “أن إعلان عقد الجمعيه العموميه العاديه قد جاء قبل ميعادها ب 11 يوم فقط و هو ما يعتبر خرقا صريحا للقانون الذي ينص على انها يجب أن يتم الإعلان عنها قبل عقدها ب 14 يوم و في جريدتين رسميتين بالإضافه للإعلان قبلها بيوم ، و أن تحديد ميعاد عقدها بعد النطق بالحكم بيوم غير منطقي و ليس له أي مدلول سوى إنعدام المسئوليه و وجود نيّة التلاعب و خصوصا عندما نجد أن القانون ينص صراحة على انها تكون بعد الإنتخابات و ليس قبلها” .