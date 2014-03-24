بالفيديو - برشلونة 4-3 ريال مدريد.. الكلاسيكو الأروع

حقق برشلونة فوزا مثيرا على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 4-3 في سنتياجو برنابيو في كلاسيكو الجولة الـ29 من الدوري الإسباني يوم الأحد.

وأثبت برشلونة تفوقه على ريال مدريد هذا الموسم رغم تخلفه عنه في جدول ترتيب الليجا، حيث فاز عليه في الدور الأول في كامب نو 2-1.

ورغم الخسارة، ظل ريال مدريد متصدرا لجدول ترتيب الليجا برصيد 70 نقطة وهو نفس رصيد أتليتكو مدريد، ولكن برشلونة قلص الفارق لنقطة واحدة.

سجل أهداف برشلونة أندريس إنيستا في الدقيقة السابعة، وليونيل ميسي "هاتريك" في الدقائق 42 و65 و84.. والأخيرين من ركلتي جزاء.

فيما سجل أهداف ريال مدريد كريم بنزيمة "هدفين" في الدقيقتين 20 و24، وكريستيانو رونالدو "من ركلة جزاء" في الدقيقة 55.

هاتريك ميسي جعله ينفرد بصدارة هدافي الكلاسيكو على مر التاريخ بجدارة، رافعا رصيده إلى 21 هدفا متفوقا على ألفريدو دي ستيفانو صاحب الـ18 هدفا.

شوط مثير

بدأ برشلونة المباراة بقوة، وتفوق وسط ملعبه على الثنائي شابي ألونسو ولوكا مودريتش، فاستحوذ على الكرة وكان الأخطر.

ومنح ميسي تمريرة سحرية لإنيستا الذي انفرد من ناحية اليسار دون أدنى وجود لداني كارباخال.. ليسدد كرة قوية في شباك دييجو لوبيز متقدما لبرشلونة >

وبعدها مباشرة أضاع كريم بنزيمة فرصة معادلة النتيجة لريال مدريد مهدرا تمريرة رائعة من دي ماريا من ناحية اليسار، وسدد الكرة فوق عارضة مرمى برشلونة.

ولكن تعاون دي ماريا وبنزيمة أثمر عن هدف التعادل أخيرا، من رأسية قوية للمهاجم الفرنسي.

وبنفس الطريقة، سجل بنزيمة هدف التقدم لريال مدريد.. ولكن هذه الكرة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

سيطر بعدها ريال مدريد على المباراة، وأخرج جيرارد بيكيه تسديدة بنزيمة من على خط المرمى ليحرمه من الهاتريك.

وأبى ميسي أن ينتهي الشوط الأول بتأخر برشلونة.. فنجح في استغلال خطأ دفاع ريال مدريد في المراقبة، وسجل التعادل.

شوط الحسم

بدأ ريال مدريد الشوط الثاني أكثر قوة، وأضاع بنزيمة فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة جميلة من جاريث بيل مسددا في جسد فيكتور فالديز.

ولكن رونالدو نجح بعدها في الحصول على ركلة جزاء مثيرة للجدل بعد عرقلة من دانييل ألفيش، ولكن الإعادة التليفزيونية أظهرت أنها من خارج منطقة الجزاء.

وسجل الدون الهدف الثالث لريال مدريد ليعيد تفوقه.

ولكن بعدها بدقائق قليلة، حصل برشلونة على ركلة جزاء مثيرة للجدل أيضا.

وتلقى نيما ردا سيلفا الكرة داخل منطقة جزاء ريال مدريد، ليتدخل عليه سيرجيو راموس مدافع الملكي.. فاحتسب الحكم ركلة جزاء وطرد راموس رغم أن الإعادة التليفزيونية لم تظهر الاحتكاك بينهما.

وسجل منها ميسي الهدف الثالث لفريقه، وهدفه الشخصي الثاني.

اضطر كارلو أنشيلوتي لسحب بنزيمة وأشرك رفائيل فاران بدلا منه، وهو ما منح برشلونة السيطرة تماما.

ونجح إنيستا في الحصول على ركلة جزاء ثانية لبرشلونة على حساب شابي ألونسو، سجل منها ميسي الهدف الرابع.

وفشلت مساعي ريال مدريد في إدراك التعادل في الدقائق المتبقية، لينتهي واحد من أجمل مباريات الكلاسيكو على مدار التاريخ.

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