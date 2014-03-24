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حجز حسن حمدي وإثنين آخرين للغد لاستكمال التحقيقات فى قضية فساد الاهرام

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حجز حسن حمدي وإثنين آخرين للغد لاستكمال التحقيقات فى قضية فساد الاهرام حجز حسن حمدي وإثنين آخرين للغد لاستكمال التحقيقات فى قضية فساد الاهرام

23 مارس 2014 | 11:57 مساءً

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حسن-حمدى-رئيس-النادى-الاهلى

قررت  هيئة التحقيق المكونه من المستشار ثروت حماد والمستشار باهر بهاء والمستشار ايمن فرحات القضاه المنتدبين لتحقيق فى قضية فساد الاهرام  حجز كلا من حسن حمدى رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى وعمرو عبد العزيز سكرتير مجلس ادارة مؤسسة الاهرام ومحمد محمديد مدير عام الاصدرات الى صباح بكر لاستكمال التحقيق فى قضية فساد الاهرام

وكان قرار قد صدر بمنع 14 شخصية من مؤسسة الاهرام من السفر وهم كل من: نهال فاروق، دعاء رأفت، ياسر بدر يوسف، رانيا فاروق، نادية جادو، مها النحاس، أحمد سمير شهري، هويدا عزب، عمرو صلاح رشيد، وليد الأدغم، يوسف الباز، وائل عبد المجيد وافي، محمد ربيع عشماوي، وجليلة أبو العلا.

 

عاجل 2014-03-23

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