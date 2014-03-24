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انت الحكم – هل جامل الحكم ريال مدريد وبرشلونة بركلتي جزاء؟

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انت الحكم – هل جامل الحكم ريال مدريد وبرشلونة بركلتي جزاء؟ انت الحكم – هل جامل الحكم ريال مدريد وبرشلونة بركلتي جزاء؟

احتسب كلوس جوميز حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة ركلتي جزاء مثيرتين للجدل لكلا الفريقين خلال كلاسيكو الجولة الـ29 من الليجا.

برشلونة يتقدم على مضيفه ريال مدريد 4-3، وكل فريق سجل هدفه الثالث من ركلة جزاء.

البداية كانت لكريستيانو رونالدو الذي تعرض لعرقلة من دانييل ألفيش ظهير برشلونة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد.

ولكن الإعادة التليفزيونية أظهرت أن رونالدو تعرض للعرقلة من خارج منطقة الجزاء.

وبعدها بدقائق، عاد الحكم واحتسب ركلة جزاء مثيرة للجدل لبرشلونة وكأنه يعادل خطأه.

وتلقى نيما ردا سيلفا الكرة داخل منطقة جزاء ريال مدريد، ليتدخل عليه سيرجيو راموس مدافع الملكي.. فاحتسب الحكم ركلة جزاء وطرد راموس.

ولكن هل لمس راموس نيمار فعلا؟ شاهد اللقطة واحكم بنفسك.

لمشاهدة ركلة ريال مدريد، اضغط هنا

لمشاهدة ركلة برشلونة، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع