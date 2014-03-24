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برشلونة 4-3 ريال مدريد.. الكلاسيكو الأروع

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برشلونة 4-3 ريال مدريد.. الكلاسيكو الأروع برشلونة 4-3 ريال مدريد.. الكلاسيكو الأروع

حقق برشلونة فوزا مثيرا على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 4-3 في سنتياجو برنابيو في كلاسيكو الجولة الـ29 من الدوري الإسباني يوم الأحد.

وأثبت برشلونة تفوقه على ريال مدريد هذا الموسم رغم تخلفه عنه في جدول ترتيب الليجا، حيث فاز عليه في الدور الأول في كامب نو 2-1.

ورغم الخسارة، ظل ريال مدريد متصدرا لجدول ترتيب الليجا برصيد 70 نقطة وهو نفس رصيد أتليتكو مدريد، ولكن برشلونة قلص الفارق لنقطة واحدة.

سجل أهداف برشلونة أندريس إنيستا في الدقيقة السابعة، وليونيل ميسي "هاتريك" في الدقائق 42 و65 و84.. والأخيرين من ركلتي جزاء.

فيما سجل أهداف ريال مدريد كريم بنزيمة "هدفين" في الدقيقتين 20 و24، وكريستيانو رونالدو "من ركلة جزاء" في الدقيقة 55.

مزيد من التفاصيل، لاحقا.

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