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ضبط 9 وإخلاء سبيل 7 فتيات فى قطع الطريق بشبين الكوم

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ضبط 9 وإخلاء سبيل 7 فتيات فى قطع الطريق بشبين الكوم ضبط 9 وإخلاء سبيل 7 فتيات فى قطع الطريق بشبين الكوم

ضبط – ارشيفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض على 9 أشخاص بشبين الكوم بتهمة قطع الطريق أعلى الكوبرى العلوى بشبين الكوم مساء اليوم، عقب مسيرة مناهضة للجيش والشرطة من أعضاء جماعة الإخوان وإشعال إطارات سيارات واطلاق شماريخ على قوات الأمن.

وأخلت مباحث شبين الكوم سبيل 7 من فتيات من المنتمين لجماعة الإخوان عقب القبض عليهم ،وذلك عقب فحصهم بقسم شرطة شبين الكوم .

يذكر أن قوات أمن المنوفية فضت مسيرة للعشرات من أعضاء جماعة الإخوان مساء اليوم بمدينة شبين الكوم بالبر الشرقى عقب نشوب اشتباكات بين قوات الأمن وأعضاء الجماعة بالشماريخ والألعاب النارية.

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