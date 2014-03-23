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ضبط 12 إخواني عقب مشاركتهم فى مؤتمر للجماعة بالفيوم

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ضبط 12 إخواني عقب مشاركتهم فى مؤتمر للجماعة بالفيوم ضبط 12 إخواني عقب مشاركتهم فى مؤتمر للجماعة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط 12 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين بأحد الأكمنه بالطريق الدائرى عقب مشاركتهم فى مؤتمر بقرية دفنو التابعة لمركز إطسا .

ووفقا للبيان الأمنى الصادر من مديرية أمن الفيوم فإن المقبوض عليهم كانوا، قد شاركوا فى مؤتمر قامت الجماعة وجميعهم من قريتى الإعلام بدائرة مركز الفيوم والكعابى الجديدة بمركز سنورس وأحدهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 31706/ 2013 جنح مركز الفيوم بتهمة قطع طريق “ – الفيوم” وإثارة الشغب ، والذين تم إلقاء القبض عليهم هم “عبد الرحمن عصام الدين جميل” 23 سنة ” طالب بجامعة الأزهر ” ، و”أحمد جعرف عبد الستار” 22 سنة ” فنى ” ، و”محمد سلامة عبد الرشيد” 18 سنة ” طالب أزهرى ” ، و”مصعب فرحات محمد” 20 سنة ” طالب بكلية أصول الدين ” ، و”عمار عيد كامل” 22 سنة ” طالب بكلية الآداب ” ، و”بسام عبد المهيمن عبد الستار” 22 سنة ” طالب بأكاديمية المدينة بالهرم ” ، و”أحمد سعد أحمد” 20 سنة ” حاصل على دبلوم ” ، و”عبد الرحمن عشرى أحمد” 17 سنة ” طالب ثانوى صناعى ” ، و”أحمد أسامه السيد” 23 سنة ” طالب بأكاديمية الهرم ” ، و”أنس محمد عبد الرحمن” 21 سنة ” طالب بكلية الطب جامعة الأزهر ” ، و”عبد الرحمن شعبان عويس” 16 سنة ” طالب بالمدرسة الإيطالية بدمو ” ، و”هشام رمضان فتحى” 15 سنة ” طالب بمدرسة كمال رحيم ” .

وضبط بحوزتهم نبله حديد ، و 2 تيشرت أحمر اللون مدون عليه علامة 18 ، و 6 تيشرت أسود عليه علامة رابعه ، ويافطه كبيره مدون عليها التراس ربعاوى ، و يافطة كبيرة مـدون عليها رابعــه الثورة من جديد ، و كاميرا بها صور المسيرات ، و طبله كبيره الحجم ، و 2 عصا لحمل الأعلام ، و تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1332 / 2014 إدارى مركز شرطة الفيوم ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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