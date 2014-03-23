كارتر يوجه انتقادات حادة لسياسة إدارة أوباما في مجال التجسس على الاتصالات

وجه الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، انتقادات حادة للغاية لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة باراك أوباما في مجال التجسس على الاتصالات .

وقال كارتر – في سياق مقابلة حصرية أجراها مع برنامج ” واجه الصحافة ” الذى أذيع اليوم على شبكة “ان بى سي” الإخبارية الأمريكية – ” لقد أصبحت أشعر بأن اتصالاتي الشخصية ربما تخضع أيضا للمراقبة ” .. وتابع ” ان هذا الوضع دفعنى عند التواصل مع زعيم دولة أجنبية ، أن أقوم بكتابة أو طبع ما أريد بنفسي ، ثم أضعه في صندوق البريد وأرسله بهذه الوسيلة ، وذلك لاننى أعتقد بان البريد الإلكتروني ذاته بات أيضا تحت المراقبة ” .

وأضاف كارتر قائلا” إن وكالة الأمن الوطني الأمريكى تقوم بتجميع المعلومات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية للمواطنين الأمريكيين ومستخدمي الانترنت ، وأعتقد أيضا أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تسىء استخدام أنشطة الطائرات بدون طيار”.