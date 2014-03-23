أخبار عاجلة

تغطية خاصة - أسامة كمال يرد على سبب التغطية المستمرة والإهتمام حول لقاء الرئيس السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر بالفيديو - ريال مدريد 3-3 برشلونة .. ركلتي جزاء، وطرد راموس

Google+ Print
مباشر بالفيديو - ريال مدريد 3-3 برشلونة .. ركلتي جزاء، وطرد راموس مباشر بالفيديو - ريال مدريد 3-3 برشلونة .. ركلتي جزاء، وطرد راموس

متابعة حية ومباشرة لأجواء وأحداث كلاسيكو الجولة 29 من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأحد.

شــاهد ايضــا

إضغط هنا لمتابعة أحداث وأجواء وتشكيل الفريقين للكلاسيكو المرتقب

ركلتي جزاء متتاليتين، حصل رونالدو على الأولى وسجلها في الدقيقة 55، وتعادل ميسي من ركلة حصل عليها نيمار وطُرد راموس.

شاهد أهداف الشوط الأول.. بالضغط هنا

في الدقيقة 42 يتعادل ليونيل ميسي، اخترق الدفاع وثنائية مع نيمار داخل منطقة جزاء ريال مدريد، سدد أرضية معلنا التعادل.

في الدقيقة 24 يضرب بنزيما بالثاني، عرضية دي ماريا يستلمها المهاجم الفرنسي ويسدد على الطائر معلنا التقدم.

في الدقيقة 20 يتعادل كريم بنزيما برأسية بعد عرضية من دي ماريا.

في الدقيقة السابعة يضرب إنيستا مبكرا، بينية ميسي ينفرد ويسدد بيساره معلنا الأول.

يدخل ريال مدريد المباراة برصيد 70 نقطة بالتساوي مع أتليتكو مدريد في الصدارة وفارق الأهداف لصالحه.

ويحل برشلونة ثالثا برصيد 66 نقطة ولا مفر له من الفوز من أجل المواصلة في المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم.

Post by Football For Ȅνer.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه