مباشر بالفيديو - ريال مدريد 3-3 برشلونة .. ركلتي جزاء، وطرد راموس

متابعة حية ومباشرة لأجواء وأحداث كلاسيكو الجولة 29 من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأحد.

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ركلتي جزاء متتاليتين، حصل رونالدو على الأولى وسجلها في الدقيقة 55، وتعادل ميسي من ركلة حصل عليها نيمار وطُرد راموس.

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في الدقيقة 42 يتعادل ليونيل ميسي، اخترق الدفاع وثنائية مع نيمار داخل منطقة جزاء ريال مدريد، سدد أرضية معلنا التعادل.

في الدقيقة 24 يضرب بنزيما بالثاني، عرضية دي ماريا يستلمها المهاجم الفرنسي ويسدد على الطائر معلنا التقدم.

في الدقيقة 20 يتعادل كريم بنزيما برأسية بعد عرضية من دي ماريا.

في الدقيقة السابعة يضرب إنيستا مبكرا، بينية ميسي ينفرد ويسدد بيساره معلنا الأول.

يدخل ريال مدريد المباراة برصيد 70 نقطة بالتساوي مع أتليتكو مدريد في الصدارة وفارق الأهداف لصالحه.

ويحل برشلونة ثالثا برصيد 66 نقطة ولا مفر له من الفوز من أجل المواصلة في المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم.