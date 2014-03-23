وزراء الخارجية العرب: سنساعد لبنان بشأن اللاجئين السوريين

دعا وزراء خارجية الدول العربية خلال القمة العربية التي تستضيفها الكويت يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، إلى “ضرورة مشاركة لبنان في تحمل أعباء إستضافته اللاجئين السوريين على أراضيه”.

ونصّ مشروع القرار بشأن لبنان، على “دعم جهود الحكومة اللبنانية مادياً وتقنياً في توفير احتياجات النازحين السوريين، اضافة الى مساعدتها في احتياجاتها، والطلب إلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية السعي إلى المشاركة في تحمل الأعباء من مختلف جوانبها المادية والعددية”.

وشدد القرار “على ضرورة اعتبار وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية مؤقت”، داعياً إلى “العمل على عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت”.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة في لبنان أكثر من 962 ألفاً، فيما تؤكد السلطات اللبنانية أن عددهم الاجمالي تخطى المليون و300 ألف.

واختتم وزراء الخارجية العرب، في وقت سابق اليوم الأحد، في العاصمة الكويت، اجتماعهم التحضيري لإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها الخامسة والعشرين.