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المحافظ يكرم الأمهات المثاليات علي مستوى السويس

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المحافظ يكرم الأمهات المثاليات علي مستوى السويس المحافظ يكرم الأمهات المثاليات علي مستوى السويس

أعرب اللواء العربي السروي محافظ السويس عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفالية التى تقام بالنادي الاجتماعي لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى السويس وهن “سعاد عبد الحميد أحمد” الأم المثالية الأولي و”رسمية الشاذلي علي” الأم الاعتبارية و”صفاء منصور حسن” الأم المثالية الثانية و”سناء محمد أحمد خلاف” الأم المثالية الثالثة و”مني عبد الرازق حماد” الأم المثالية الرابعة ، مشيراً إلي أن هذا الاحتفال تقديراً لدور الأم السويسية فى المجتمع ومحاولة لرد الجميل لجهودهن وتضحيتهن فى تربية وتعليم أولادهن.

وشهد الحفل حضور اتحاد الجمعيات الأهلية والشئون الاجتماعية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلاً عن الجيش الثالث الميداني .

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