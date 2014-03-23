روراوة ينفي التدخل في عمل مدرب الجزائر

الجزائر / أ ش أ/ أكد محمد روراوة رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري، أنه على عكس كل ما يتردد من شائعات، لا يتدخل في اختيارات مدرب المنتخب الجزائري وحيد حليلوزيتش".

وأوضح أن دور الاتحاد هو اقناع اللاعبين باللعب للخضر وتوفير الظروف الملائمة لالتحاقهم بالمنتخب في حين أن المدير الفنى يكون هو صاحب الكلمة الوحيدة في تحديد من الذى سيشارك ضمن الفريق.

جاءت هذه التصريحات من جانب رئيس الاتحاد الجزائرى ردا على الأنباء التى رددتها وسائل إعلام جزائرية مؤخرا حول أن روراوة طلب من حليلوزيتش السفر إلى أوروبا لملاقاة اللاعبين رياض بودبوز واسحاق بلفوضيل كى يفسر لهما ظروف استبعادهما عن اللقاءات الأخيرة لمنتخب الخضر.

وحول أداء حليلوزيتش، قال روراوة " لقد وقعنا معه العقد على أساس تحقيق عدة أهداف ولذا فإنه لا يمكننا محاسبته الا على النتائج التي يحققها".