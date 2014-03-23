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ريكاردو: مطمئن على مستقبل الإسماعيلي.. وكان ينقصنا تسجيل الأهداف

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ريكاردو: مطمئن على مستقبل الإسماعيلي.. وكان ينقصنا تسجيل الأهداف ريكاردو: مطمئن على مستقبل الإسماعيلي.. وكان ينقصنا تسجيل الأهداف

عبر هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي عن سعادته بأداء فريقه أمام بترو أتليتكو في ذهاب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية، رغم التعادل السلبي.

وتعادل الإسماعيلي على أرضه مع ضيفه الأنجولي بدون أهداف، ووضح معاناته من الغيابات التي تضرب الفريق.

واعتمد المدرب البرازيلي على عدد من لاعبيه الشباب في المباراة.

وقال ريكاردو عقب المباراة لـFilGoal.com: "لاعبونا الشباب كانوا عند حسن الظن بهم، وظهر فريقنا متماسكا أمام فريق يضم العديد من العناصر أصحاب الخبرة".

وتابع "الآن أصبحت مطمئنا على مستقبل الإسماعيلي، ولم ينقصنا سوى تسجيل الأهداف".

ورفض ريكاردو الحديث عن فرص فريقه في مباراة الإياب، منتظرا أن يعرف موعد عودة لاعبيه المصابين.

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