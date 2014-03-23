عيد عبد الملك: سنتأهل على حساب الأهلي من مصر

يثق أحمد عيد عبد الملك مهاجم أهلي بنغازي في قدرة فريقه على التأهل لمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي حامل اللقب.

لاعب الزمالك السابق وحرس الحدود الأسبق تعرض لانتقادات واسعة بسبب مناوشاته مع لاعبي الأهلي خلال مباراة ذهاب دور الـ16 التي أقيمت في تونس، وفاز بها بنغازي 1-0.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدفين أو أكثر في مباراة الإياب يوم 29 مارس من أجل التأهل مباشرة لمرحلة المجموعات.

وقال عيد عبد الملك للموقع الرسمي للأهلي: "نحمد الله على المكسب الهام الذي تحقق، والذي أراه إيجابيا أكثر من الفوز 2-1 أو حتى 3-1".

وتابع "سنعمل على استغلال الظروف الصعبة التي يمر بها الأهلي، لنتأهل من مصر".

وأوضح "سنلعب بتنظيم دفاعي وعلى الهجمات المرتدة من أجل استغلال المساحات الواسعة التي يتركها الأهلي في ظهره أثناء الهجوم".