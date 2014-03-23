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وكيل "التعليم" بالشرقية: حل أزمة المعلمين المتعاقدين خلال 10 أيام

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وكيل "التعليم" بالشرقية: حل أزمة المعلمين المتعاقدين خلال 10 أيام وكيل "التعليم" بالشرقية: حل أزمة المعلمين المتعاقدين خلال 10 أيام

قال سامى عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن حل أزمة المعلمين المتعاقدين بالمحافظة ستتم خلال 10 أيام، موضحاً أن هناك لجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم وهيئة التنظيم والإدارة والجهاز المركزى ومديرية التربية والتعليم تعكف الآن على فصح العقود وفور الانتهاء من ذلك، سيتم اعتماد قرار الوزير الصادر بشأن تثبيتهم وتحسين مرتباتهم وتعيينهم بدرجة معلم مساعد.

وأضاف "عبد العزيز" خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، أن وزير التربية والتعليم يتلقى تقريرا يوميا عن عمل اللجنة بناءً على طلبه.

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