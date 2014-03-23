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نقابة الطيارين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تامر أمين

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نقابة الطيارين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تامر أمين نقابة الطيارين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تامر أمين

 تقدمت نقابة الطيارين المدنيين  ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات ضد الإعلامى تامر أمين مقدم برنامج من الآخر لقيامه بسب الطيارين وأهانتهم أمام الرأى العام .

قال مصدر إن المستشار القانونى للنقابة توجه اليوم إلي مكتب النائب العام وتقدم ببلاغ حمل رقم 6432 بلاغات النائب العام ضد الإعلامى تامر أمين لقيامه بسب الطيارين وإذاعة أخبار كاذبة غير صحيحة لإثارة الراى العام ضد الطيارين وأسرهم ، وأضاف أن البلاغ تضمن استخدام مقدم البرنامج لألفاظ سب وإهانة والتحقير ضد النقابة وطياريها ونقيبها، زاعمًا في حلقة سابقة أن نقيب الطيارين تزعم إضرابًا واعتصامًا للطيارين لتحقيق بعض الأهداف الخاصة بهم .

وأوضح المصدر أن النقابة مستمرة في إجراءاتها القانونية حيال الإعلامى تامر أمين ، مؤكدة عدم قبولها أى مزايدات على وطنية وإخلاص الطيارين وحبهم لوطنهم .

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